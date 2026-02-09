Mit immer kälter werden Tagen wächst die Sehnsucht, wieder draußen unterwegs zu sein – besonders entlang der Elbe. Wer gut vorbereitet starten will, sollte wissen, was seit dieser Woche kostenfrei bereitliegt.

Die Vorfreude auf den Frühling und Freizeitaktivitäten im Freien wird wieder groß.

Genthin - Langsam hat doch jeder die Nase voll vom Schnee und Eis und wünscht sich den Frühling sehnlichst herbei. Nach den langen Wintermonaten wächst die Lust auf Bewegung und frische Luft. Johann Wolfgang von Goethe beschrieb dieses Aufbrechen im „Osterspaziergang“ mit den Worten: „Aus dem hohlen, finsteren Tor, dringt ein buntes Wimmeln hervor.“ Mit dem Frühling kehrt auch die Vorfreude auf das Unterwegssein zurück – nicht zuletzt auf Radtouren entlang der Elbe.