Genthin - Das Genthiner Morushaus wird 30 Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es im Shivanja-Fitnesscenter in der Brandenburger Straße eine Spendenaktion, an der alle, die ein wenig sportbegeistert sind, mitmachen können. „Step for TMH“, lautet das Motto, also Schritte für das „Thomas-Morus-Haus“.

Noch bis einschließlich Sonnabend 20. Januar, können sich Teilnehmer bei den Mitarbeitern melden. Dann werden die auf dem Crosstrainer erbrachten Kilometer notiert. „Die Kilometer werden zusammengerechnet und mit einem Spendenbetrag honoriert“, erläutert Mike Sauer vom Fitnessstudio. So seien von einer Firma aus der Region pro Kilometer 30 Cent ausgelobt worden. Möglich ist die Teilnahme auf den Steppern und auch auf den Rädern.

Mitmachen ist am Sonnabend möglich

Charlyn Kristin Schulz und Sebastian Kroll vom Morushaus machen Werbung für die Sportaktion zugunsten der Jugendeinrichtung. Foto: Ronny Harzendorf

„Wir haben jetzt natürlich den Ehrgeiz, dass so viele Teilnehmer wie möglich, so viele Kilometer wie möglich einfahren“, sagt Morushauschef Sebastian Kroll. Jeder, der ein wenig sportlich ist, sollte sich noch schnell einen Ruck geben und mitmachen, ruft er auf.

In der vergangenen Wochen hätten schon eine reihe Schulkinder an der Aktion teilgenommen und schon einige Kilometer zusammengebracht. Die aktion werde demnächst aufgelöst und natürlich wird dann auch öffentlich bekanntgegeben, wie viel Geld für das Jugendhaus zusammengekommen ist.

Jugendhaus besteht seit 1994

Das Jugendhaus war 1994 als Angebot innerhalb der offenen Jugendarbeit unter der Trägerschaft der katholischen Pfarrei gegründet worden und wird durch Stadt und Kreis unterstützt. Jugendliche können das Jugendhaus als Treffpunkt nutzen. Es stehen Angebote wie Billard, Darts oder Tischtennis zur Verfügung. Außerdem ist das Jugendhaus bekannt für seine Koch- und Gartengruppe.

Außerdem engagieren sich die Mitarbeiter und Jugendlichen bei Aktivitäten der Stadt. Sie präsentieren sich beim Weihnachtsmarkt, beim Kartoffelfest und beim Maifest mit eigenen Angeboten und machen so auf das Jugendhaus aufmerksam.

Das Shivanja-Fitnessstudio ist am Freitag von 10 bis 21 Uhr und am Sonnabend zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet.