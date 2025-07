Die Sorge der Fans ist groß: Aktuell gibt es keine Informationen zum Rasentraktorrennen am Genthiner Rodelberg im August. Das passiert in diesem Jahr.

Genthin - „Wir sind Fans des Rasentraktorrennens in Genthin“, berichteten Leser am Volksstimme-Telefon. „Aber in diesem Jahr gibt es gar keine Hinweise auf die Veranstaltung im August.“ Ein Blick auf die bekannten Veranstaltungsportale in der Region und auf die Seite des Genthiner Rasentraktorrennens bei Facebook zeigt, dass es in diesem Jahr noch keine Informationen zum Rennen in drei Wochen gibt. Das steckt dahinter.