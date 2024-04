Nach der Durchsuchungsaktion auf einem Gehöft in Parchen wertet die Polizei Spuren aus. Die Ermittler können Mord an dem 56-Jährigen nach wie vor nicht ausschließen.

In Parchen durchsuchte die Polizei ein Haus auf der Suche nach einem 55-Jährigen.

Parchen. - Vor vier Wochen hat die Polizei ein Gehöft in Parchen auf den Kopf gestellt. Sie suchte nach Spuren eines vermissten 56-Jährigen, der in dem Dorf an der Bundesstraße 1 zwischen Burg und Genthin gelebt hat. Wie ist der Stand der Ermittlungen?