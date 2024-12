Die 9. Ausstellung der Steigerkröpfer wurde in Ferchland durchgeführt. Die Veranstaltungen in Leipzig und Erfurt weisen weniger Tiere auf.

Ferchland. - Die mit 172 Tieren größte Gruppensonderschau der Steigerkröpferzüchter in Deutschland hat in Ferchland stattgefunden. 13 Aussteller zeigten die Tiere in sieben Farbschlägen. In Leipzig wurden 160 Tiere gezeigt und für Erfurt im Januar sind 166 Tiere gemeldet. Veranstalter war der Rassegeflügelzuchtverein Ferchland und Umgebung 2000.