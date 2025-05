Pferde-Dummy ist 200 Kilogramm schwer Rettungsübung der Jerichower Feuerwehr: Wenn Großtiere in Not sind

Was tun, wenn ein Rind oder Esel verletzt am Hang oder im Graben liegt? Rettungskräfte und Tierärzte sowie Tierhalter trainieren bei der technischen Großtierrettung in Jerichow den Ernstfall, um auf einen solchen Einsatz vorbereitet zu sein.