Umzug ist noch nicht möglich, aber das Ende des Mietvertrages am alten Standort steht an. Der Vermieter ist bereits auf der Suche nach einem Nachnutzer.

Rossmann in Genthin: So geht es in der Brandenburger Straße weiter

Die Genthiner Filiale der Drogerie-Kette Rossmann soll in den Neubau in der Geschwister-Scholl-Straße umziehen. Doch der ist noch nicht fertig.

Genthin - Der Rossmann-Umzug aus den bisherigen Räumen in der Brandenburger Straße in den Neubau in der Geschwister-Scholl-Straße rückt näher. Wenngleich am neuen Gebäude aktuell noch Arbeiten getätigt werden müssen. Allerdings ist im Internet der alte Rossmann zur Neuvermietung ausgeschrieben.