Scheinbar ist nicht nur die große Waldstraße in Altenplathow von Kellerflutungen und überspülten Straßen betroffen - nach dem Bericht der Volksstimme melden sich weitere Betroffene.

Altenplathow - Nachdem die Große Waldstraße lange Zeit als einziger Brennpunkt für Überschwemmungen in Altenplathow galt, meldet sich nun eine weitere Straße mit massiven Problemen zu Wort: die Jägerstraße. Anwohner berichten von regelrechten „roten Suppe“-Fluten, die bei jedem Regen die Straße hinunterlaufen. Das wirft die Frage auf, ob die geplanten Maßnahmen der Stadt Genthin auch weitere betroffene Straßen im Ort berücksichtigen.