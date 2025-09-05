weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Überflutung in Altenplathow: „Rote Suppe läuft die Straße runter“

Scheinbar ist nicht nur die große Waldstraße in Altenplathow von Kellerflutungen und überspülten Straßen betroffen - nach dem Bericht der Volksstimme melden sich weitere Betroffene.

Von Robert Sonntag 05.09.2025, 06:13

Altenplathow - Nachdem die Große Waldstraße lange Zeit als einziger Brennpunkt für Überschwemmungen in Altenplathow galt, meldet sich nun eine weitere Straße mit massiven Problemen zu Wort: die Jägerstraße. Anwohner berichten von regelrechten „roten Suppe“-Fluten, die bei jedem Regen die Straße hinunterlaufen. Das wirft die Frage auf, ob die geplanten Maßnahmen der Stadt Genthin auch weitere betroffene Straßen im Ort berücksichtigen.