Sanierter Radweg zwischen Großwulkow und Altenklitsche vervollständigt Altmark-Rundkurs

Der sanierte Radweg Großwulkow - Altenklitsche wurde am Mittwochnachmittag in feierlicher Form frei gegeben. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger aus beiden Ortschaften waren dazu mit ihren Fahrrädern gekommen.

Großwulkow/Altenklitsche - Die Freude über den sanierten Radweg war nicht nur bei Bürgermeister Harald Bothe groß. „Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten Jahren an Radwegen geschaffen haben“, machte der Bürgermeister deutlich. Er war selbst mit einem Fahrrad gekommen.