Jerichow - Bei den Schutzgebieten handelt es sich konkret um die Elbaue zwischen Derben und Schönhausen und das Vogelschutzgebiet Elbaue Jerichow.

Über 500 solcher Schilder sind in den vergangenen Wochen im Jerichower Land in den Natura- 2000-Gebieten sowie in den Schutzzonen in den Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH) aufgestellt worden.

Die mehrmonatige Aktion konnte inzwischen abgeschlossen werden. Die Schilder sollen bei der Orientierung innerhalb der Schutzgebiete helfen und auf die Besonderheiten und Verhaltensregeln hinweisen. In der Einheitsgemeinde Jerichow sind solche Hinweisschilder sowohl in der Gemarkung Jerichow als auch in der Gemarkung Karow aufgestellt worden.

Allein in Sachsen-Anhalt existieren 266 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete und 32 Vogelschutzgebiete. Damit kann Sachsen-Anhalt eine Natura-2000-Gebietsfläche von rund 232.000 Hektar vorweisen, was zirka 11,3 Prozent der Landesfläche entspricht. Foto: S. Pötschke