Zerben - Und das nicht zum ersten Mal. Und am Freitag, 15. November, ist Ronny Kaufholz um 19 Uhr im Kreishaus in Genthin zu erleben.

Ronny Kaufhold wurde 1980 in Burg geboren. Seit seinem achten Lebensjahr gilt sein Interesse der klassischen Musik. Sämtliche Grundkenntnisse erlernte er autodidaktisch. 1991 erhielt er seinen ersten Klavierunterricht bei Maria Höhl in Genthin. 1992 wechselte er dann zur Kreismusikschule „Joachim a Burck“. Dort wurde er bis zum Frühjahr 1996 von Maria Iwanowa aus Berlin unterrichtet.

1995 vermittelte sie ihn an Prof. Elena Lapitzkaja weiter, die ihm als Vorstudent am Julius-Stern-Institut der Universität der Künste Berlin seit dem Sommersemester 1996 Klavierunterricht erteilte. Seit dem Wintersemester 2000/2001 studierte Ronny Kaufhold dort bei ihr das instrumentale Hauptfach Klavier. Im Sommersemester 2005 hat er seine Diplomprüfung an der Universität der Künste Berlin mit dem Prädikat „sehr gut“ absolviert und erhielt die Berechtigung zur Durchführung des Konzertexamens, welches er im Sommersemester 2008 nach ausgiebigen Studien erfolgreich bestand und somit den höchstmöglichen Abschluss innerhalb der künstlerischen Ausbildung im Fach Klavier an Europas größter Kunstuniversität zugesprochen bekam.

Ronny Kaufhold ist Träger zahlreicher Preise und Auszeichnungen, nahm an verschiedenen Meisterkursen teil und war Stipendiat und Geförderter mehrerer Stiftungen. Seine Konzerte führten ihn seit 2001 auch in die ausverkaufte Philharmonie Berlin, wo er zusammen mit dem Symphonieorchester Berlin Klavierkonzerte von Liszt, Beethoven und Saint-Saëns aufführte.

Erster Preis im Jahr 1991

Seinen ersten Preis erhielt Ronny Kaufhold im Jahr 1991, als er beim Jugend-Kultur-Preis in Genthin Zweiter wurde. Ein Jahr später holte er bei der gleichen Veranstaltung den ersten Preis. 1998 erhielt er den Förderpreis beim Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt. Seine Konzerte führen ihn durch ganz Deutschland. Zu seinem Repertoire gehören unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Claude Debussy und Sergei Rachmaninoff.(Quelle: Ronny Kaufhold)