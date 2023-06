Im August gibt es das nächste Seifenkistenrennen in Schopsdorf.

Rennpiloten aufgepasst. Schon jetzt heißt es: Vorbereiten auf das Seifenkistenrennen in Schopsdorf. In diesem Jahr ist das Rennen für Sonnabend, 12. August, ab 14 Uhr an der Hainichte geplant.

„In diesem Jahr planen wir die Veranstaltung etwas umfangreicher“, sagt Rico Rulf vom Organisationskomitee. „Denn auch Teilnehmer aus anderen Gemeinden des Landkreises können sich anmelden.“ So solle die Aktion, die bereits eine lange Tradition in Schopsdorf hat, ein Wettbewerb für das ganze Jerichower Land werden.

Teilnehmer aus anderen Orten haben Möglichkeit zur Revanche

Hintergrund ist, dass die Schopsdorfer Teilnehmer bereits erfolgreich bei anderen Rennen an den Start gegangen sind, und deren Fahrer nun die Chance auf eine Revanche bekommen sollen. Kinder- und Erwachsene werden jeweils getrennt bewertet.

Es geht in Schopsdorf nicht um die schnellsten Zeiten, sondern um die weiteste Distanz. Die technischen Anforderungen sind: Vier Räder, eine Lenkung, aber kein Antrieb. Das Gesamtgewicht von Fahrzeug und Fahrer zusammen sollte 150 Kilogramm nicht überschreiten.

Die Veranstalter freuen sich auf ungewöhnliche oder kreativ gestaltete Seifenkisten am Start. Anmeldungen sind bis zum 30. Juli möglich: per E-Mail an FFW @ Schopsdorf.de.