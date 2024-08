GÜSEN - Thema des Gottesdienstes war die Abrahams-Geschichte aus dem Alten Testament mit dem Segenswort an Abraham: „Ich segne dich und Du sollst ein Segen sein!“

Nach dem Gottesdienst gab es beim Gemeindefest Deftiges vom Grill, Zuckerwatte und Eis und natürlich leckeren Kuchen.

Für die Musik war der Posaunenchor Burg/Parchau unter der Leitung von Jürgen Schrader zuständig.

Pfarrer Martin Vibrans: „Musik gab es außerdem von ein paar kleinen Solistinnen und Solisten am Klavier und am Tenorhorn. Ein Dankeschön noch einmal an alle in irgendeiner Weise Beteiligten.“