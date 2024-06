Genthin. - Auch die Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ vergab am Freitag die Zeugnisse, auf die sich die einen freuen und sich die anderen den Tag am liebsten weg wünschten. Nichtsdestotrotz gibt es alljährlich die Abschlussbilanz am Ende des Schuljahres und die Absolventen und Absolventinnen der zehnten Klassen wurden gleich mit vier verschiedenen Abschlüssen in das Berufsleben übergeben.

Unter den 43 Jungen und Mädchen konnte fünfmal ein Hauptschul- und einmal ein qualifizierter Hauptschulabschluss vergeben werden. 37 Absolventen bekamen einen Realschulabschluss, wobei hier neunmal das Prädikat „erweiterter Realschulabschluss“ verteilt werden konnte.

Dieser berechtigt zum Besuch der gymnasialen Oberstufe und wird unter der Voraussetzung eines Notendurchschnitts der Kernfächer von 2,3 und den sonstigen versetzungsrelevanten Fächern von 2,7 verliehen. Außerdem dürfen insgesamt nicht mehr als zwei mangelhafte Leistungen dabei sein. Jahrgangsbeste wurden die Schülerinnen Sophie aus der Klasse 10a mit einem Notendurchschnitt von 1.6 und Liza aus der 10b mit einem Durchschnitt von 1,3.

Bunte Projektwoche

Zusätzlich zu den Abschlusszeugnissen, veranstaltete die Sekundarschule eine Projektwoche für alle Klassen. Die Palette an Unternehmungen reichte von Ausflügen ins Bowling-Center Genthin bis hin zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen.

Mit Unterstützung der Eltern der Klasse 8b konnte ein klassischer „School Bus“, wie sie in Amerika üblich sind, organisiert werden.

Das gelbe Gefährt brachte die Schüler und Schülerinnen beim Ausflug nach Friedensau hin und zurück und hinterließ bei den Jugendlichen einen „bleibenden Eindruck“, heißt es von der Schule. „Das war das Beste der ganzen Veranstaltung“, sagt der 15-jährige Alex. Es habe sich toll angefühlt, mit so einem Verkehrmittel unterwegs zu sein. Im Alltag will der Schüler aber doch lieber mit Bussen des Genthin PNV zur Schule fahren. „Da hat man mehr Beinfreiheit und im Vierer zu sitzen, ist einfach chilliger“, so der Schüler.

Beim Notendurchschnitt der Absolventen gab es zwei einser. Foto: alliance/dpa

Noten in Sachsen-Anhalt

Insgesamt ist der Notendurchschnitt in ganz Sachsen-Anhalt stabil geblieben, heißt es vom Landesschulamt. Bei den Realschulabschlüssen wird von soliden Leistungen gesprochen.

Denn gemessen an den Notendurchschnitten der vergangenen Jahre seien die Ergebnisse in den Fächern Deutsch mit 3,33 und Englisch 3,00 stabil geblieben. Lediglich Mathematik verschlechterte sich um vier zehntel und rutscht somit auf einen Durchschnitt von 3,88.

Besonders hervorzuheben ist das Fach Englisch, da es das zweitbeste Ergebnis seit dem Schuljahr 2013/2014 ist. Insgesamt kommen die Hauptfächer auf einen Gesamtdurchschnitt von etwa 3,4. Um pandemischen Nachteilen entgegenzuwirken, wurden die Schüler mit Maßnahmen unterstützt. An den sogenannten Intensiv-Tagen wurden sie gezielt auf die schriftlichen Prüfungen vorbereitet.

Notendurchschnitt Abitur

Sachsen-Anhalts Abiturienten haben in diesem Schuljahr mit einem Notendurchschnitt von 2,27 an den allgemeinbildenden Schulen erneut ein Ergebnis vorlegt, das sich im Vergleich zu den bisherigen Landesergebnissen im Bestbereich bewegt.

Insgesamt waren 5.121 Schülerinnen und Schüler zur schriftlichen Prüfung an allgemeinbildenden Schulen zugelassen, 4.767 legten dort das Abitur erfolgreich ab. Für 354 Schülerinnen und Schüler verliefen die Abiturprüfungen nicht erfolgreich.Das entspricht einer Quote von 6,91 Prozent der zugelassenen Prüflinge. Im Vorjahr waren es 7,46 Prozent.

Die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Bestergebnis von 1,0 liegt bei 153.Zudem erreichten 1.576 Schülerinnen und Schüler ein Abiturergebnis mit einer Eins vor dem Komma, davon 590 mit einem Durchschnitt bis 1,4.