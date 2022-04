Schwerer Verkehrsunfall in Genthin - junger Mitfahrer tot: Schwerer Einsatz für die Rettungskräfte

Ein Auto kommt von der Straße ab und landet am Baum. Ein 18-jähriger Mitfahrer auf der Rückbank verstirbt nach Aufprall noch an der Unfallstelle. Für die Rettungskräfte aus Genthin ein besonders schwerer Einsatz.

Genthin - Einen schweren verkehrsunfall mit einer toten Person, gab es am Freitagabend auf der Genthiner Ortsumgehung. Gegen 20:30 Uhr war im Bereich der B1/B107 in Richtung Burg ein mit drei Personen besetztes Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und seitlich mit einem Baum kollidiert. Bereits unmittelbar danach war ein Großaufgebot an Rettungskräften von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.