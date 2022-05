Schwimmendes Dach legt im Juni vor dem Bootshaus in Genthin an

Ab Juni werden Teilnehmer des Zentrums für Kunst und Urbanistik (ZK/U) in Berlin in einem besonderen Boot zur Documenta nach Kassel unterwegs sein.

In einer Berliner Werkhalle wurde ein hölzerner Dachstuhl umgedreht und in ein schwimmfähiges Schiff verwandelt.

Genthin - Ein schwimmendes Dach macht in Genthin Station und das Gelände rund um das Bootshaus wird zur Kunstmeile. Grund ist die Reise von Teilnehmern aus dem ZK/U in Berlin über die Wasserstraßen Mittel- und Norddeutschlands nach Kassel. Und es ist nicht irgendein Boot, was in Genthin einläuft. Denn das schwimmende Gefährt besteht aus Bauteilen, die zuvor das hölzerne Satteldach der Lagerhalle des Güterbahnhofes Berlin Moabit gewesen sind. Dort haben die Künstler des ZK/U ihr Refugium.