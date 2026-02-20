Zwischen Leben und Tod Sechs Minuten tot - Warum eine Königin drei Tage ihres Lebens verlor
Ein ganzes Festwochenende ist aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Die Genthiner Kartoffelkönigin Nicole I. spricht über Wiederbelebung, zweite Chancen und ihren Neustart.
20.02.2026, 18:41
Genthin - Im exklusiven Gespräch mit der Volksstimme spricht die amtierende Kartoffelkönigin Nicole Dittler offen über die wohl dramatischsten Minuten ihres Lebens - über drei Tage, die für immer aus ihrer Erinnerung verschwunden sind und sechs Minuten, in denen ihr Herz aufhörte zu schlagen.