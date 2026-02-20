Ein ganzes Festwochenende ist aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Die Genthiner Kartoffelkönigin Nicole I. spricht über Wiederbelebung, zweite Chancen und ihren Neustart.

Sechs Minuten tot - Warum eine Königin drei Tage ihres Lebens verlor

Die Genthiner Kartoffelköniginnen (Nicole Dittler ist die zweite v.l.) und die amtierende Elbauenkönigin auf dem Kartoffelfest 2025.

Genthin - Im exklusiven Gespräch mit der Volksstimme spricht die amtierende Kartoffelkönigin Nicole Dittler offen über die wohl dramatischsten Minuten ihres Lebens - über drei Tage, die für immer aus ihrer Erinnerung verschwunden sind und sechs Minuten, in denen ihr Herz aufhörte zu schlagen.