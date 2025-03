Benjamin Komander (von links), Paul Kiesewetter und Jonas Müller von der Klasse 9b der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey mit ihrem Klassenlehrer Bernd Seiffert versorgen die Besucher und Aussteller der Kleider- und Spielzeugbörse in Jerichow mit selbst gebackenen Kuchen und Getränken.

Jerichow/Parey. - In gut einem Jahr endet für Benjamin, Paul und Jonas die zehnjährige Schulzeit. Dann sagen sie ihrer Schule in Parey Adieu. Und das soll gefeiert werden. Da eine solche Abschlussfeier bekanntlich Geld kostet, sind sie aktuell dabei, ihre Klassenkassen aufzufüllen. Jeder sich bietende Anlass kommt ihnen da recht. Die Kleider- und Spielzeugbörse am Sonnabend in Jerichow gehörte dazu.