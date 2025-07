Zahlreiche Warmsdorfer haben sich bei der jüngsten Stadtratssitzung in Güsten eingefunden. Sie fürchten um die Austrocknung von Teich und Grabensystem in ihrem Ort. Könnte eine Sicherung mit Spundwänden das Problem lösen?

Warmsdorf/Güsten/VS - Wenn so viele Warmsdorfer zum Güstener Stadtrat kommen wie zur jüngsten Sitzung, ist meist was im Busch. Am Dienstagabend machten sich Einwohner des Ortsteils Luft zur aktuellen Situation des Warmsdorfer Teichs. Auch zum Zustand des mit dem Gewässer zusammenhängenden Grabensystems im Park.