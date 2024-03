Der Kreistag wird erst Ende April über die Zukunft der Sekundarschule Brettin abstimmen. Was passiert in der Zwischenzeit?

Burg/Genthin/Brettin. - Applaus von den Zuschauerbänken, das gibt es selten im Kreistag. Am Mittwochabend aber sah sich rund ein Dutzend Besucher veranlasst, Zustimmung zu bekunden. Vorausgegangen war eine gut neunzigminütige Diskussion über die Zukunft der Sekundarschule Brettin.

Eineinhalb Stunden, das ist in etwa die Länge eines Fußballspiels. Zum Anpfiff fasste Landrat Steffen Burchhardt (SPD) das „schwierige Thema“ zusammen, dass bereits dreimal im Bildungs- und Kulturausschuss, jüngst im Kreisausschuss auf der Tagesordnung stand. Die Diskussion sei stets in die Richtung gegangen, die Schule in ihrer jetzigen Form zu erhalten.

Schulfusion schien beschlossen

Doch angesichts der vorgeschriebenen Mindestschülerzahl von 240, der tatsächlichen Zahl von 220 in Brettin und einer sinkenden Tendenz blieben dem Trainer nur ganz wenige Möglichkeiten, letztlich eine. „Die einzige Chance ist die Fusion mit der Sekundarschule in Genthin-Süd“, so der Landrat.

Bis zum 30. April müsse die Schulentwicklung angepasst werden. Sonst, so habe es das Landesschulamt deutlich gemacht, werde keine fünfte Klasse mehr in die Sekundarschule Brettin eingeschult, die dann Klassenstufe für Klassenstufe leergezogen würde. Die neuen Schüler würden dann auf Genthin und Parey verteilt.

Damit schien die Entscheidung gefallen, zumal auch Maria Pfannkuchen (SPD) diesen Weg unterstützte. „Wir wollen den Standort Brettin erhalten und dafür ist die Fusion die einzige Möglichkeit, daher werden wir zustimmen“, sagte sie.

Warten auf den neuen Kreistag

„Fusion oder keine neuen fünften Klassen“, so lautete auch das Fazit für Jens Hünerbein (parteilos), zumal das Landesschulamt verlauten ließ, dass die Brettiner Sekundarschule seit dem 18. August 2022 rechtswidrig bestehe. Es sei bedauerlich, dass die Landespolitik nicht begriffen habe, dass der ländliche Raum gegen den demografischen Wandel kämpfen muss.

Philipp-Anders Rau (AfD) wollte auf Zeit spielen. „Wir setzen die Zustimmung zur Schulentwicklungsplanung bis zum neuen Kreistag aus und der Landrat wird beauftragt, einen Fachanwalt zu konsultieren, um zu erörtern, welche Erfolgschancen eine Klage gegen die Schließung der Brettiner Sekundarschule hätte“, schlug er vor.

Elternvertreterin spricht

Lutz Nitz (Bündnis 90/Die Grünen) ging in die Offensive. „Es ist ein Erpressen, was das Landesschulamt mit uns macht“, sagte er. Wenn die Landkreise den Mut hätten, wegen der mangelnden finanziellen Ausstattung durch das Land vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, dann sollte man diesen Mut auch für die Schüler aufbringen. „Meine Fraktion wird abstimmen, wie es die Lehrer, Eltern und sicherlich auch die Schüler wünschen“, kündigte er an.

Schon zu Beginn der Sitzung hatte er beantragt, dass die Gäste Rederecht erteilt bekämen, was einstimmig befürwortet wurde. Elternsprecherin Janett Kliemann trat ans Rednerpult.

„Wir haben versucht, der Schule ein neues Profil zu geben, das wurde nicht honoriert“, sagte sie. Ab der siebten Klasse sollte verstärkt auf Berufsorientierung gesetzt werden, was die Mindestschülerzahl auf 180 hätte senken können. „Wir können Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen, aber wir haben Angst, dass die Schule geschlossen wird“, so Kliemann.

Gespräche unter den Fraktionen

Etwas martialisch, aber der Intensität der Diskussion angemessen, wollte Jens Hünerbein nach Wiederbeginn der Sitzung von den Schulvertretern wissen, ob sie „bis zum letzten Blutstropfen um den Erhalt der Selbstständigkeit kämpfen wollen“. Sie wollen.

Für die Pause zur Entspannung der Gemüter nahmen sich die Kreistagsmitglieder deutlich mehr Zeit als die ursprünglich angesagten fünf Minuten. Es gab ganz offenbar auch eine Menge Gesprächsbedarf. Kreistagsmitglieder unterschiedlicher Fraktionen diskutierten miteinander, andere suchten das Gespräch mit den Vertretern der Schule. Es lag in der Luft, dass eine falsche Entscheidung fatal für die Schüler, Eltern und Lehrer sein könnte.

Antrag auf Ausnahmegenehmigung soll gestellt werden

Zum Wiederbeginn der Sitzung trat Landrat Burchhardt ans Rednerpult und dankte für die intensive Debatte. Viele unterschiedliche Anträge habe er wahrgenommen, die er nun zu sortieren versuche, um einen mehrheitsfähigen Vorschlag zu unterbreiten. So solle bis zur Frist ein noch besseres Gefühl dafür entwickeln, was die Fusion in Brettin und Jerichow so negativ erscheinen lässt, wie die Menschen vor Ort denken. „Wir wollen außerdem die Chance nicht verstreichen lassen und einen Ausnahmeantrag auf den Betrieb mit einer geringeren Schülerzahl stellen“, kündigte er an. Zudem solle externer Sachverstand eingeholt werden, um die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, gegen eine mögliche Schließung der Brettiner Sekundarschule zu klagen.

Votum auf Sonderkreistag

Vorher solle keine Abstimmung über die Schulentwicklungsplanung stattfinden. Dieses Votum soll dann mit den gesammelten Erkenntnissen auf einer Sondersitzung des Kreistages abgegeben werden. Diese Taktik stieß auf ausnahmslose Zustimmung bei den Kreistagsmitgliedern – und eben auf Begeisterung auf den Zuschauerbänken.

Am Ende hatten die Befürworter der Eigenständigkeit der Brettiner Sekundarschule zwar nicht gewonnen, aber auch nicht verloren. Die Auseinandersetzung geht am 24. April in die Verlängerung.