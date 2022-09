Sieger beim Sommerfest in Mützel bei Genthin schafft 15 Kisten

Sportliche Wettbewerbe mit Spaßcharakter stehen bei den Sommerfesten in Mützel stets im Vordergrund. Highlight diesmal: Kistenstapeln, aber nicht in die Höhe.

Die 13. Bierkiste bekam Dennis Wolle noch in Balance. Damit führte er lange.

Mützel - Bierkisten in die Höhe stapeln klingt logisch. Was aber ist, wenn man die Kisten gegen eine Wand gestemmt in der Waagerechte stapelt? Wie viele schafft man hintereinander zu klemmen?