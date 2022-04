So war in Hohenseeden die Mode vor 100 Jahren

Hohenseeden - Tradition wird bei „Anno dazumal“ groß geschrieben. „Es muss nicht immer Luxus sein. Auch Bescheidenheit will gelernt und gelebt sein, so wie es vor 100 Jahren größtenteils die Menschen auf dem Land getan haben“, macht Ute Braune, Vorsitzende der Modegruppe deutlich. Doch wie kam es eigentlich zu der Idee, alte und historische Mode zu zeigen? „Ich habe beim Aufräumen auf unserem Dachboden einen alten Koffer gefunden. Darin befand sich Nachtwäsche. Wegwerfen wollte ich sie aber nicht“, erinnert sich Ute Braune an das Jahr 2006. Lieber wollte sie die Nachtwäsche in einer Modenschau präsentieren. Das war der Start zur Modegruppe „Anno dazumal“.