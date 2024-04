So wird das Schloss in Dretzel ein neuer Mittelpunkt im Dorf.

Dretzel - Das Programm Leader kehrt nach einer Neukonzeptionierung als Finanzierer für Projekte im ländlichen Raum zurück und kann über ein EU-Budget von 5,5 Millionen Euro verfügen. Die Lokalen Aktionsgruppe „Zwischen Elbe und Fiener Bruch“ (LAG Elfi) hat ein erstes Leuchtturmprojekt aus der ländlichen Region Genthins vorgestellt.

Konkret geht es um das Schloss Dretzel. Hier plant Schlossherr Philipp von Ostau eine Konzepterstellung „Gutshof Schloss Dretzel“, bei dem das Gelände als kulturelles Zentrum und Ort für Veranstaltungen etabliert werden soll.

Dazu solle zunächst ein Konzept entwickelt werden, welches als Grundlage für zukünftige Maßnahmen diene, so von Ostau. Die Planungsphase werde einige Zeit in Anspruch nehmen, da das Gelände mit seinen Flächen und Gebäuden unter die Lupe genommen werde, um Kosten abschätzen zu können.

Seitens der LAG heißt es: „Mit der Beschlussfassung der Projektauswahl können die Starterprojekte nun einen Antrag bei den Zuwendungsbehörden stellen. Ziel ist es, dass die Projekte noch Ende dieses Jahres in die Umsetzung gehen.“ Somit könnte sich in Dretzel in absehbarer Zeit einiges tun.

Frühlingsfest steht an

Dass das Gelände als Zentrum des Ortes geeignet ist, zeigt sich bereits an diesem Wochenende. Am Sonnabend ist ab 16 Uhr das nächste Frühlingsfest rund um das Schloss geplant. Live-Musik von DJ Peter, Spielmöglichkeiten für Kinder sowie regionales Essen aus Dretzel und Jerichow sind nur einige der Angebote. „Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam mit Akteuren aus dem Ort ein ähnliches Fest auf die Beine gestellt und das ist so gut angekommen, dass wir erneut die Einwohner im Außengelände zusammenbringen möchten“, so Phillip von Ostau.

Wer ins Schloss möchte, muss heiraten. Gibt es doch weiterhin im Gebäude ein Trauzimmer, da die Anlage eine der Außenstellen des Genthiner Standesamtes bleibt. „Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein“, sagt Schlossherr von Ostau. Auch werden wieder internationale Gäste im Rahmen von Sportveranstaltungen erwartet. Somit trommelt der Gutsbesitzer bereits für die Entwicklung des Geländes, wenngleich nicht alles immer ganz klappt wie erwartet.

Weitere Projekte für ländlichen Raum gesucht

Denn dass ein Teil der Ausstellung „Schweinebewusstsein“ des Sprengel-Museums Hannover Ende April im Schloss gezeigt wird, habe nicht geklappt. Die Schau wird ausschließlich in Gladau zu sehen sein. Dennoch sei die Visite der Hannoveraner Kunstmuseums eine Stärkung des ländlichen Raumes.

Die erhoffen sich die Macher der Lokalen Aktionsgruppe auch weiterhin und haben einen Aufruf gestartet, der Aktive aus Vereinen und Organisationen, aber auch Privatleute der Regionen Burg, Genthin, Jerichow, Elbe-Parey und Möser erreichen soll. Gewünscht werden Projekte aus den Bereichen Natur- und Kulturlandschaft, Klimaschutz, Kultur und Tourismus sowie Wirtschaft und Daseinsvorsorge.

„Die Vorhaben sollten einen positiven Beitrag zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung in der Region leisten und müssen die Ziele der Lokalen Entwicklungsstrategie bedienen“, erläutert Heike Winkelmann vom LAG-Regionalmanagement.

Die Projekte müssen bis zum 17. Juli bei der LAG eingereicht, werden. Insgesamt wurden in einer ersten Phase 18 Projekte mit einem Fördervolumen von 1,8 Millionen Euro bei der Lokalen Aktionsgruppe „Zwischen Elbe und Fiener Bruch“ (LAG Elfi) eingereicht.