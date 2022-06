Sommer: Güsener Hobbygärtner geben Tipps zu Pflanzen und Schädlingsbefall

Von Hobbygärtnern für Hobbygärtner: Erika und Hans-Werner Tusch aus Güsen geben zu jeder Jahreszeiten interessante Tipps zur Gartenarbeit. Heute: „Der Garten im Sommer“ - welche Arbeiten stehen nun an und wie gehen Gartenbesitzer mit der anhaltenden Trockenheit am besten um?

Güsen - Sommerlich warm mit hohen Temperaturen ist es schon ein paar Tage. Seit Wochen herrscht Trockenheit im Jerichower Land. Der Wunsch nach ausgiebigem Regen wird immer größer, so bei Hobbygärtnerin Erika Tusch aus Güsen: „Auch in den Gärten gesammeltes Regenwasser gibt es schon lange nicht mehr. Unsere 3000 Liter Wasser-Fässer müssen wir ständig auffüllen, um Sträucher und Pflanzen wenigstens punktuell zu wässern, um diese möglichst zu erhalten.“ Trockenheit ist eine Herausforderung, der Gartenbesitzer gegenüberstehen – was gibt es im sommerlichen Garten sonst zu tun?