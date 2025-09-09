weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Disney-Klassiker trifft ABBA Sommerkino auf der Freilichtbühne: Diese Filme werden in Güsen gezeigt

Am Wochenende findet das Sommerkino der Landtechnik Möckern auf der Freilichtbühne in Güsen statt. Gezeigt werden ein echter Disney-Klassiker sowie eine Musikkomödie zum Mitsingen.

Von Louis Hantelmann 09.09.2025, 07:13
Disneys „Der König der Löwen“ wird zum Auftakt des Sommerkinos auf der Güsener Freilichtbühne gezeigt.
Disneys „Der König der Löwen“ wird zum Auftakt des Sommerkinos auf der Güsener Freilichtbühne gezeigt. Foto: Highlight Concerts

Güsen. - Der ursprüngliche Termin musste verlegt werden, doch nun ist es so weit: Zum Ausklang des Sommers öffnet an diesem Wochenende die Freilichtbühne in Güsen ihre Türen für das Sommerkino der Landtechnik Möckern.