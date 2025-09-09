Am Wochenende findet das Sommerkino der Landtechnik Möckern auf der Freilichtbühne in Güsen statt. Gezeigt werden ein echter Disney-Klassiker sowie eine Musikkomödie zum Mitsingen.

Sommerkino auf der Freilichtbühne: Diese Filme werden in Güsen gezeigt

Disneys „Der König der Löwen“ wird zum Auftakt des Sommerkinos auf der Güsener Freilichtbühne gezeigt.

Güsen. - Der ursprüngliche Termin musste verlegt werden, doch nun ist es so weit: Zum Ausklang des Sommers öffnet an diesem Wochenende die Freilichtbühne in Güsen ihre Türen für das Sommerkino der Landtechnik Möckern.