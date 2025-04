Temperaturen erschweren Ernte Spargel-Saison eröffnet: An diesen Ständen gibt es das beliebte Gemüse der Bauernscheune im Jerichower Land

22 Hektar Spargel werden von der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen in diesem Jahr geerntet. Verkauft wird der Spargel an mehreren Stellen im Jerichower Land. Wie die Ernte läuft und was das Kilo kostet.