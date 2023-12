„Unverzüglich“ habe das Geldinstitut am Mittag des 15. Dezembers 2023 den Geldautomaten vom Netz nehmen müssen, so ein Sprecher. Dies sei vorübergehend, dauere aber mehrere Wochen an.

Genthin/Altenplathow. - Die Sparkasse MagdeBurg hat am Freitagmittag (15. Dezember 2023) den Geldausgabeautomaten in ihrem SB-Center Genthin-Nord in der Altenplathower Straße 10 außer Betrieb genommen. Außer Betrieb heiße auch, dass sich seit diesem Zeitpunkt keinerlei Bargeld mehr in diesem Automaten befinde.

Als Grund dafür, den Automaten vom Netz nehmen zu müssen, gibt Pressesprecher Mathias Geraldy im Gespräch mit der Volksstimme einen „technischen Defekt“ an. Die Außerbetriebnahme sei vorübergehend, habe aber am Freitag „unverzüglich“ erfolgen müssen. Die Reparaturarbeiten würden voraussichtlich bis in die dritte Januarwoche des neuen Jahres andauern.

Sollten die Arbeiten schneller abgeschlossen werden können, werde umgehend dazu informiert. Die Nutzungseinschränkung für die Kunden bedauert Geraldy.