Am Freitagabend beginnt die dreitägige Party zum 26. Stadt- und Spargelfest in Osterburg. Die Volksstimme informiert über Parkmöglichkeiten, Straßensperrungen und E-Ladesäulen.

Parken, laden, entspannt anreisen: Was Sie vor dem Stadt- und Spargelfest in Osterburg wissen müssen

Die Schausteller stecken mitten in den Vorbereitungen, um ab Freitag Tausende Besucher beim Stadt- und Spargelfest in Osterburg zu bespaßen.

Osterburg. - Schon die gesamte Woche über herrscht Ausnahmezustand in der Innenstadt – am Freitagabend geht es endlich los: Das 26. Stadt- und Spargelfest in Osterburg wird gefeiert. Damit Tausende Besucher ein tolles Festwochenende erleben können, sind die ersten Schausteller bereits am Montag angereist und haben die größten Parkplätze eingenommen; zahlreiche Straßen und Plätze sind gesperrt.