Stadt Genthin rückt vom Stadtkulturhaus ab

In welchem Saal in Genthin soll städtische Kultur stattfinden? Nun bringt die Verwaltung erneut einen früheren Plan ins Gespräch.

Genthin - Deutlich negativ beurteilt die Stadt Genthin die Zukunft des Stadtkulturhauses als Veranstaltungshaus. Unter anderem macht sie dies in einem Informationspapier daran fest, dass der Nutzungsvertrag der Stadt mit dem Betreiber der Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG) für das Stadtkulturhaus am 31. Dezember 2021 auslief und die Verfügbarkeit des Gebäudes allein in der Verantwortung der QSG liege.