Stadt Genthin wird durch Alexandra Adel im Tourismusverein vertreten

Genthin - Wie angekündigt ist der Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) von seinem Posten als 1. Vorsitzender des Tourismusvereins zurückgetreten. Allerdings ist dieser Rücktritt für die Öffentlichkeit noch nicht sichtbar.

Der Eintrag im Registriergericht müsse noch verändert werden, bestätigte der Stadtratsvorsitzende Gerd Mangelsdorf (CDU) in der jüngsten Zusammenkunft des Stadtrates. Es habe seitens des Amtsgerichtes keine Einwände gegeben.

Der Genthiner Bürgermeister dürfe als Vorsitzender zurücktreten. Der Verein sei mit den verbliebenen Vorsitzenden Bürgermeister Harald Bothe (Stadt Jerichow) und Nicole Golz (Elbe-Parey) weiterhin arbeitsfähig, erklärte Mangelsdorf die Sicht des Gerichtes.

Alexandra Adel wird die Stadt Genthin im Tourismusverein vertreten. Petra Waschescio

Interne Streitigkeiten zwischen den drei Vorsitzenden

Hintergrund des Rücktritts waren interne Streitigkeiten unter den drei Vorsitzenden, insbesondere im Hinblick auf die Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG), die eine 100-prozentige Tochter des Vereins ist. Die unterschiedlichen Auffassungen endeten mit Verfahren vor Gericht.

In seiner Februarsitzung hatte der Stadtrat sich gegen die Fortführung des Rechtsstreits mit dem Tourismusverein entschieden. Diesen Beschluss hatte der Bürgermeister respektiert, sah sich aber durch die Entscheidung des Stadtrates gehindert, seinen Rechten und Kontrollpflichten als 1. Vorsitzender des Tourismusvereins nachzukommen.

Die Folgen des Rücktritts im Verein müssen nun durch den Tourismusverein geregelt werden, das liegt nicht in der Verantwortung des Stadtrates. Nun soll auf zwei Wegen reagiert werden: Zunächst ist die Genthiner Fachbereichsleiterin und stellvertretende Bürgermeisterin Alexandra Adel seitens der Verwaltung für die Mitwirkung im Tourismusverein benannt worden. Der Verein hatte diese Möglichkeit selbst eingeräumt.

Mitgliederversammlung soll über Neuordnung befinden

Dann solle mittels einer Mitgliederversammlung im Juli (je nach Corona-Zulässigkeit) oder spätestens im September eine Satzungsänderung erfolgen, wodurch der Stadt Genthin die Möglichkeit eröffnet werden solle, im Vorstand des Vereines tätig zu werden.

Knifflig dürfte ein weiterer Punkt werden: Matthias Günther sieht die Zweckvereinbarung des Tourismusvereins, mit dem die Genthiner Touristinfo mit verschiedenen Aufgaben betraut wird (unter anderem Volksstimme-Service und Biber-Post) als ungültig an, da diese in ihrer Fassung von 2018 nicht dem Stadtrat vorgelegt wurde. Aus diesem Grund hat Günther die Vereinbarung gekündigt, was bedeutet, dass es nach aktuellem Stand ab dem 1. Januar 2022 keine Vereinbarung mehr geben wird.

Zweckvereinbarung muss neu aufgebaut werden

Allerdings hat Alexandra Adel angekündigt, dass man auch im Zuge der Mitgliederversammlung schauen werde, ob man eine neue Zweckvereinbarung aufbaue. Diese müsste dann dem Stadtrat vorgelegt werden.

Die Pareyer Bürgermeisterin Nicole Golz hatte bereits vor einigen Wochen als Gast im Genthiner Kulturausschuss an die Genthiner Räte appelliert, sowohl an der Zweckvereinbarung, als auch am Volksstimme-Service und der Biber-Post festzuhalten, da damit wie bisher ein zentrales Angebot für die Region aufrechterhalten werde.

Aufgaben im Sinne der gemeinsamen Region

Eine ähnliche Richtung schlug auch Alexandra Adel in der jüngsten Stadtratssitzung ein, als sie erklärte, dass aktuell in der Genthiner Touristinfo Karten für eine Veranstaltung des Güsener Heimatvereins verkauft würden.

Wie Nicole Golz vertrat Adel die Auffassung, dass die Pareyer zwar nach Genthin fahren würden, um den Service der Touristinfo wahrzunehmen, die Genthiner aber nicht nach Parey.

Auch die Aufgaben des Tourismusvereins beträfen auf ähnliche Weise die Region. Dieser solle sich für Kultur und Tourismus in der Region stark machen, so Adel. Aktuell beschäftigt sich der Verein mit der Verlegung des Elbe-Havel-Radwegs auf die nördliche Uferseite, um die Wegeführung zu verbessern.