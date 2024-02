Mit der Finanzierung eines Großteils der Sanierungskosten, beginnt die Planung der Bauarbeiten. An deren Ende soll die Wiedereröffnung des Hauses stehen.

Stadtkulturhaus in Genthin: Das sind die nächsten Schritte

Das Stadtkulturhaus in Genthin mus saniert werden. Derzeit ist es für Veranstaltungen geschlossen.

Genthin. - Jetzt ist es klar: Von den 1,8 Millionen Sanierungskosten für das Stadtkulturhaus Genthin hat die Betreibergesellschaft Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG), 1,6 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln zusammen. So geht es jetzt weiter.

So soll die Planungs- und Bauphase laufen

Nach den Zusagen von Bund und Land steht das QSG-Team nun in den Startlöchern, um alle Formalien beizubringen und die Detail-Planung zu starten“, hat QSG-Geschäftsführerin Elisa Heinke in einer Pressemitteilung verdeutlicht. Die Planungs- und Bauphase werde voraussichtlich über zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen, bis es zur Wiedereröffnung komme.

Das heißt, dass die Genthiner frühestens 2026/27 mit einer Wiedereröffnung des Kulturhauses rechnen können.

Das wird während der Bauarbeiten gemacht

Zunächst wird sich die QSG um die Behebung der Brandschutzmängel kümmern müssen. Diese hatten 2021 dazu geführt, dass der Landkreis das Gebäude aus Sicherheitsgründen schließen ließ. „Im Wesentlichen geht es um Türen, die Decke im Saal und das Einbauen von Fluchtwegen“, hatte Nicole Golz, eine der Vorsitzenden des Tourismusvereins, dem Hauptgesellschafter der QSG im vergangenen gegenüber der Volksstimme erklärt.

Neben der Behebung der Mängel wird das Veranstaltungsgebäude insgesamt modernisiert, denn ein Teil der Ausstattung ist noch aus der Anfangszeit des Gebäudes vor mehr als 60 Jahren. „Die investiven Maßnahmen zielen auf die Sanierung und den Umbau des großen Saals, der Bühne und der Umkleideräume, zudem soll die Heizung modernisiert werden“, berichtet die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten, die sich für die Einwerbung von Bundesmitteln eingesetzt hatte und mit dem Förderantrag der QSG betraut war. Nach der Sanierung soll das Stadtkulturhaus laut Elisa Heinke 600 Gästen Platz bieten.

So sehen die Eigentumsverhältnisse aus

Nach wie vor gehört das Gebäude der im Chemiepark ansässigen Firma Inprotec, die es vor rund acht Jahren erworben hatte. „Wir streben den Kauf des Stadtkulturhauses an“, verdeutlicht QSG-Chefin Elisa Heinke auf Anfrage immer wieder. Sie verwies zuletzt auf die hohen Kosten, die solch ein Erwerb mit sich bringe. Das Stadtkulturhaus sei kein Einfamilienhaus. Es gehöre mehr Planung dazu, es zu übernehmen.

Auch die Firma Inprotec bleibt bislang bei ihrem Wunsch, das Gebäude an die QSG zu veräußern. Das sich die Firma anders entschließt, gilt als wenig wahrscheinlich. „Wir sind uns der Bedeutung des Standortes unserer Verantwortung und gegenüber der Region bewusst, hatte Standortleiter Heiko Hesse vor einiger Zeit gegenüber der Volksstimme geäußert.

Diese Eigenmittel werden benötigt

Ganz finanziert ist die Sanierung und Modernisierung noch nicht. Zur vollen bislang kalkulierten Summe fehlen noch 200.000 Euro. Diese sollen aus Spenden eingeworben werden, hatte die QSG-Geschäftsführerin im vergangenen Jahr angekündigt. Die Genthiner Vereine möchten sich sowohl beim Einwerben des Eigenanteils, wie auch bei der Erstellung eines Betreiberkonzeptes einbringen, berichtete Thilo Voigt vom Genthiner Vereinsstammtisch nach der aktuellen Sitzung der Runde. Zudem stehe die QSG-Chefin nach wie vor in einem engen Austausch mit den Vereinen.

Ausblick auf 2027

Sollte das Stadtkulturhaus um das Jahr 2027 wieder eröffnen, bleibt es voraussichtlich in Privatbesitz. Ob sich die Stadt mit ihren chronisch klammen Finanzen erneut an einer Förderung der Vereinstätigkeit beteiligt, bleibt auch angesichts zahlreicher Querelen um die Finanzen in der Vergangenheit ungewiss.

Auch ist nicht klar, ob sich nach der Eröffnung bekannte Künstler zu Gastspielen in Genthin einfinden. Tourneepläne werden langfristig erarbeitet, möglicherweise muss das Kulturhaus als Veranstaltungsstätte nach der langen Schließung dann erst ein Renommee in Veranstalterkreisen aufbauen.