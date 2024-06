Am Sonnabend, 13. Juli, wird zum zehnten Mal der Startschuss für den Jedermann-Triathlon auf dem Gelände des Zabakucker Touristenzentrums fallen. Die Genthiner DLRG veranstaltet den Wettkampf.

Startschuss fällt am 13. Juli in Zabakuck

Zabakuck - Die Kinder, die Sechs- bis Zehnjährigen und die Elf- bis Fünfzehnjährigen, treten in einer Einzel- und Staffelwertung am Vormittag um 11 Uhr ihren Wettkampf an.