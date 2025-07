Vom 20. September bis 4. Oktober 2025 finden in Magdeburg die Interkulturellen Wochen statt. Gesucht werden kreative Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen und ein starkes Zeichen für Demokratie, Miteinander und Offenheit setzen.

Magdeburg. - Ob Tanzworkshop, Mitmach-Konzert, Kochevent oder Diskussionsrunde – wer eine gute Idee hat, wie Vielfalt in Magdeburg erlebbar wird, ist jetzt gefragt. Vom 20. September bis 4. Oktober 2025 finden in Magdeburg wieder die Interkulturellen Wochen statt. Motto in diesem Jahr: „dafür!“.