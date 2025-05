Im Yogastudio von Doreen Lau in Roßdorf beginnen zwölf Menschen ihre Reise zum Yogalehrer. Zwischen Praxis, Philosophie und persönlichem Wachstum erleben sie, was es heißt, Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Die Yogalehrer Doreen Lau und Christian Klix (vorn, links) leiten die angehenden Yogalehrer in Roßdorf an.

Roßdorf. - Ein Ort der Besinnung, der Weite und des Lichts – so lässt sich das Yogastudio von Doreen Lau in Roßdorf wohl am treffendsten beschreiben. Große Fenster öffnen den Blick in den liebevoll gepflegten Garten, durchfluten den großzügigen Praxisraum mit natürlichem Licht und schaffen eine Atmosphäre, die sofort zur Ruhe einlädt. Hier ist Platz – nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Selbst wenn die Matten nebeneinander liegen, kommt man sich beim Praktizieren nicht in die Quere.