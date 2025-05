Parchen/Fienerode - Die Baufahrzeuge sind weg, die Sperrungen auch. In Parchen und Fienerode heißt es auf zwei frisch sanierten Straßen wieder freie Fahrt.

Die Dorfstraße in Hüttermühle habe, so die Stadt Genthin, eine neue Tränkdecke erhalten. Die Straße Am Mühlenberg in Parchen wurde mit einer neuen Schotterdecke versehen. „Diese Maßnahmen haben die Verkehrssicherheit und die Befahrbarkeit nachhaltig verbessert“, stellt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung dar.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anwohner in Parchen profitieren

Besonders landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anwohner würden nun von einer deutlich verbesserten Nutzung der sanierten Strecken profitieren. Besonders in Parchen hatten Anwohner seit langem den schlechten Zustand der Straße beklagt, da diese besonders nach Wintern mit wechselhaftem Wetter, also mit Eis, Schnee, Regen und Trockenheit, stark beschädigt gewesen ist und sich große Löcher auf der Fahrbahn ausbreiteten.

In Parchen ist die Straße „Am Mühlenberg“ wieder befahrbar. Stadt Genthin

Auch seien die Sanierungen nicht ganz einfach gewesen, bestätigt die Stadtverwaltung. „Die Rahmenbedingungen waren herausfordernd.“

Unter anderem mussten die Bauarbeiten in Parchen aufgrund von schwierigen Witterungsbedingungen zwischenzeitlich unterbrochen werden. Dennoch hätten die Sanierungsarbeiten der Straßen erfolgreich abgeschlossen werden können.

Nach intensiven Bauphasen wurden die Arbeiten termingerecht fertiggestellt. Nunmehr seien die Straßen wieder für den Straßenverkehr freigegeben.