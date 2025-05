„Anbiedern an rechtsradikale AfD“? Kommentar zu Kritik an CDU in Salzwedel: Den Wählern verpflichtet

Ein Nachspiel hat die Lesung von Domenico Müllensiefen in Salzwedel. Der behauptet, die CDU biedere sich an die AfD an und Salzwedel sei „die Blaupause für die Verarmung von Kultur“.