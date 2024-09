Jerichow - Jährlich erblicken etwa 50 Kinder in der Einheitsgemeinde Jerichow das Licht der Welt. Und das bleibt nicht ohne einen Willkommensgruß für die jungen Eltern.

Zur Begrüßung des kleinen Erdenbürgers wird von der Stadt Jerichow ein Ausstattungspaket mit nützlichen Artikeln wie Hygieneprodukten und Gutscheinen sorgfältig zusammengestellt.

In diesem Jahr haben sich zum zweiten Mal die Handarbeitsfrauen des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow an diesem Willkommensgruß beteiligt. Sie strickten in den vergangenen Wochen und Monaten genau für diese Aktion.

Vor wenigen Tagen überreichten sie die selbst gestrickte Babygarnituren in verschiedenen Farben an die Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Cathleen Lüdicke und an Katja Gericke, Mitarbeiterin in der Verwaltung.

Yvette Below, Vorsitzende des Förder- und Heimatvereins, freut sich, wenn sie sagt: „Diese liebevoll gefertigten Babygarnituren sind mittlerweile ein fester Bestandteil des Willkommenspakets und erfreuen sich großer Beliebtheit bei den frisch gebackenen Eltern.“

Die Frauen, die sich regelmäßig in gemütlicher Runde treffen, um gemeinsam ihrem Hobby des Strickens oder Häkelns nachzugehen, haben inzwischen auch ein weiteres Projekt vor Augen. Mit ihren Arbeiten aus Wolle möchten sie sich in diesem Jahr auch wieder der Winterspendenaktion eines regionalen Fernsehsenders anschließen.