Genthin - Einen Stromausfall gibt es seit dem Morgen in Genthin-Süd. Betroffen sind Haushalte rund um die Zillestraße, Straße der Freundschaft, Am Mühlengraben und Kiefernweg.

Laut Stromversorger Avacon handele es sich um eine Störung in einer 20-KV-Leitung. Also einer Mittelspannungsleitung. Seit dem Morgen sind Techniker vor Ort, um die Haushalte nach und nach wieder ans Netz zu bringen. Bis etwa 11.30 Uhr soll dies in der ganzen betroffenen Fläche der Fall sein.

Bereits am Sonnabendnachmittag gab es einen Stromausfall in weiten Teilen des westlichen Stadtgebietes in Burg. Durch Umschaltung des Netzes gelang des den Stadtwerke Energienetzen, dass die Stromversorgung am Abend wieder gewährleistet werden konnte.