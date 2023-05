Nach drei Jahren Corona bedingter Pause ist wieder Normalität in das Taekwon Do-Center in Parey eingezogen. Damit steht auch dem Pfingst-Camp nichts mehr im Weg.

Taekwon Do-Kunst aus Florida in Parey an der Elbe

Parey - Am Pfingstwochenende, 26. bis 29. Mai, findet in Parey das 4. Taekwon Do-Pfingstcamp statt. Sabum-Nim Stefan Euer (Meister ab 5. Dan): „Erwartet werden rund 80 Teilnehmer aus ganz Deutschland und Amerika.“ Beginn ist am Freitag um 16 Uhr mit dem Little-Tiger-Training. „Die offizielle Trainingseröffnung erfolgt um 18 Uhr durch Großmeister Gerhard Brunner im Taekwon-Do-Center in Parey“, so Kyosa-Nim Kati Meinhardt (Meister 1. - 4. Dan).