Der neue Kunstrasenplatz in Genthin ist freigegeben und bietet den Vereinen optimale Trainingsbedingungen. Was beim Kunstrasen besonders zu beachten ist.

Genthin. - Die Stadt Genthin hat die erste Freigabe der neuen Sportanlage rund um die Berliner Chaussee bekanntgegeben. Mit der Teilfertigstellung des modernen Kunstrasenplatzes sei ein wichtiger Meilenstein für den lokalen Sport erreicht, so Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos).

Neuer Kunstrasenplatz gibt Vereinen frischen Schwung

Ab sofort können die Genthiner Sportvereine ihr Training auf dem neuen Platz wieder aufnehmen, heißt es laut Pressemitteilung der Stadt.

Die Bürgermeisterin sieht in der neuen Anlage einen großen Gewinn für die Stadt: „Der Kunstrasenplatz ist nicht nur ein wichtiger Baustein für unsere Sportinfrastruktur, sondern auch ein starkes Signal für die Förderung des Vereinslebens“, sagt sie.

Ganzjährig nutzbar und topmodern

Die neue Spielfläche sei ganzjährig nutzbar und biete den Vereinen optimale Bedingungen. „Wir freuen uns, dass die Trainingsmöglichkeiten in Genthin damit wieder deutlich verbessert wurden“, so Turian weiter. Die Stadt kündigt an, dass weitere Bauabschnitte folgen sollen, um die gesamte Sportanlage sukzessive zu modernisieren.

Hauptplatz soll 2026 fertig sein

Neben dem bereits freigegebenen Kunstrasenplatz nimmt auch der restliche Bereich der Sportanlage sichtbar Gestalt an. Auf dem Hauptspielfeld ist bereits das erste Grün zu erkennen – der Rasen beginnt langsam zu wachsen. Auch die neue Tartanbahn rund um das Spielfeld nimmt Formen an. Schon jetzt lässt sich erahnen, wie modern und funktional der Hauptplatz künftig aussehen wird.

Laut der verantwortlichen Baufirma Buchheister soll der Hauptplatz bis Anfang 2026 wieder vollkommen bespielbar sein. Bis dahin laufen die Arbeiten an verschiedenen Abschnitten weiter.