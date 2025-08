Post-Stelle in Genthin zieht um: Neuer Servicepunkt in der Innenstadt

In Genthin zieht die Poststelle in der Innenstadt um.

Genthin - Veränderungen in der Genthiner Innenstadt: Die Deutsche Post eröffnet am 17. September eine neue Partner-Filiale in Genthin.

In den Räumen von „Druck Vision“ in der Brandenburger Straße 15 werden dann Postleistungen von Montag bis Freitag von 9.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr angeboten.

Der neue Standort sei Teil einer Anpassung des Filialnetzes, so die Post-Pressestelle. Die bisherige Partner-Filiale am Markt 2 schließe zum 31. August. Allerdings verändert sich die Zahl der Standorte der Post grundsätzlich nicht.

Drei weitere Postfilialen in Genthin

Im Geschäft von Druck Vision gibt es ab September eine neue Poststelle in Genthin. Foto: Mike Fleske

Neben dem neuen Standort stehen in Genthin drei weitere Postfilialen zur Verfügung: im Heimwerk Baumarkt in der Jerichower Straße, im E-Center in der Geschwister-Scholl-Straße sowie eine Interimsfiliale der Deutschen Post in der Uhlandstraße.

Für den Paketversand und -empfang steht zudem eine Poststation in der Uhlandstraße 1 bereit, die seit September 2024 existiert. Der Automat sei laut Post-Pressestelle rund um die Uhr zugänglich und biete neben einem integrierten Briefkasten eine Packstation mit 52 Fächern. „Kunden können dort zudem Brief- und Paketmarken kaufen und bei Bedarf über einen Touchscreen direkt per Video den Kundenservice kontaktieren.“

Darüber hinaus können Sendungen über die drei rund um die Uhr nutzbaren DHL-Packstationen am Kaufland-Markt, am Aldi-Markt und an der Tankstelle an der Scholl-Straße 32 verschickt werden.