Unglaublich: Nach dem Tierquälerei-Skandal in der Ferkel-Zuchtanlage in Kleindemsin kommt nun raus: Die Täter sind vors Arbeitsgericht gezogen - und haben Recht bekommen.

Ferkel in kleindemsin gefoltert

Der Eingang zur Ferkelzucht-Anlage in Kleindemsin. Dort, wo im vergangenen Jahr Tierquäler ihr Unwesen getrieben haben.

Burg. - Brutale Szenen, die sadistische Tierquälerei in der Ferkelzuchtanlage in Kleindemsin zeigen, wurden im Juni öffentlich. Nun verrät der Landkreis, was seitdem unternommen wurde. Außerdem ist nun bekannt geworden, dass