  4. Femizid: Angeklagter schweigt eisern: Tote Anna-Lena aus Genthin: Anwalt der Mutter spricht in Plädoyer von Mord und richtet sich an Ex-Freund

Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe
Femizid: Angeklagter schweigt eisern Tote Anna-Lena aus Genthin: Anwalt der Mutter spricht in Plädoyer von Mord und richtet sich an Ex-Freund

Der Prozess um den Tod von Anna-Lena aus Genthin biegt auf die Zielgeraden ein. Der Anwalt der Mutter ergreift das Wort und spricht von Mord. Die 20-Jährige ist mit mehreren Messerstichen attackiert worden.

Von Marco Papritz 19.08.2025, 14:56
Der Ex-Freund muss sich wegen des Todes von Anna-Lena aus Genthin am Landgericht verantwortern.
Stendal/Genthin. - Bei Angehörigen von Anna-Lena, die am 30. Januar 2025 in Genthin mit mehreren Messerstichen attackiert worden und verstorben ist, rollen Tränen. Der Anwalt der Mutter findet in seinem Plädoyer vor dem Landgericht klare Worte.