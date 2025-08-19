Femizid: Angeklagter schweigt eisern Tote Anna-Lena aus Genthin: Anwalt der Mutter spricht in Plädoyer von Mord und richtet sich an Ex-Freund

Der Prozess um den Tod von Anna-Lena aus Genthin biegt auf die Zielgeraden ein. Der Anwalt der Mutter ergreift das Wort und spricht von Mord. Die 20-Jährige ist mit mehreren Messerstichen attackiert worden.