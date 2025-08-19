Eil
Femizid: Angeklagter schweigt eisern Tote Anna-Lena aus Genthin: Anwalt der Mutter spricht in Plädoyer von Mord und richtet sich an Ex-Freund
Der Prozess um den Tod von Anna-Lena aus Genthin biegt auf die Zielgeraden ein. Der Anwalt der Mutter ergreift das Wort und spricht von Mord. Die 20-Jährige ist mit mehreren Messerstichen attackiert worden.
19.08.2025, 14:56
Stendal/Genthin. - Bei Angehörigen von Anna-Lena, die am 30. Januar 2025 in Genthin mit mehreren Messerstichen attackiert worden und verstorben ist, rollen Tränen. Der Anwalt der Mutter findet in seinem Plädoyer vor dem Landgericht klare Worte.