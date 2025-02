Kunstwerk mit hoher Priorität Trafohäuschen in Jerichow: Avacon mit guten Nachrichten zur Vollendung

DasTrafohäuschen an der Johannes-Lange-Straße in Jerichow war von Unbekannten kurz vor der Fertigstellung besprüht worden. Die Künstler von Art-EFX kehren bald in die Region zurück. Wann wird das Avacon-Haus fertig?