Trennung von Kirche und Staat führte die Zivilehe ein

Jerichow - Vor 150 Jahren nahmen Ereignisse ihren Lauf, an denen ein bedeutender Sohn der Region großen, wenn nicht sogar den bedeutendsten Anteil hatte.

Otto von Bismarck (1815 – 1898), geboren und aufgewachsen in Schönhausen, unweit von Jerichow, legte sich mit den Päpsten in Rom an. Damit ging er in einen Konflikt mit der katholischen Kirche, aus der viele innenpolitische Weichen gestellt wurden, deren Auswirkungen bis heute unseren Alltag bestimmen – im Großen wie im Kleinen.

Abschnitt namens Kulturkampf

Dieser Zeitabschnitt der deutschen Geschichte ging als „Kulturkampf“ in die Lehrbücher ein. Im Verlauf dieses Konflikts wurden erst durch Preußen, dann durch den deutschen Reichstag Gesetze erlassen: am 11. März 1872 das Schulaufsichtsgesetz und im Juli 1872 das Verbot des Jesuitenordens als Träger des katholischen Gedankens und damit Widersacher Bismarcks.

Außerdem wurde das Strafgesetzbuch verschärft und die Behörden durften gegen Priester vorgehen, die sich bei ihren Predigten in staatliche Angelegenheiten einmischten und „in einer, den öffentlichen Frieden gefährdenden, Weise kommentierten“, wie Christopher Clark in seinem Standardwerk „Preußen – Aufstieg und Niedergang 1600 bis 1947“ schreibt.

Diese Gesetze sind als „Kanzel-Paragrafen“ in die Geschichte eingegangen und wurden erst 1953 in der Bundesrepublik aufgehoben. Welche Auswirkungen hatte das Gesetz auch auf Jerichow?

Mit dieser Regelung wurden alle privaten und kirchlichen Schulen und Lehranstalten durch den Staat kontrolliert und der Einfluss der Kirche auf das Bildungswesen eingeschränkt. Bis dahin unterstand die Schule der Aufsicht der evangelischen und katholischen Kirche, dazu kamen Schulen, die von Grundherren in Ausübung des Patronatsrechts betrieben wurden. Eine solche Schule gab es unter anderem in Redekin.

Schulgebäude statt Klassen in Pfarrhäusern

Mit dem Entzug der kirchlichen Bildungsoberhoheit verschwanden auch die gemischten Schulklassen, es wurde damals noch jahrgangsübergreifend in einem Raum unterrichtet, aus den Pfarrhäusern und es entstanden auch im ländlichen Raum reine Schulgebäude.

In Jerichow ist der Bau der Volksschule für das Jahr 1878 nachgewiesen, er schloss an das Rathaus an, heute befindet sich in diesem Gebäudeteil das Ordnungsamt der Stadt. In einem der Räume kann auch der Bund für das Leben geschlossen werden, hier befindet sich das Standesamt der Einheitsgemeinde. Diese ist ebenfalls eine Folge des Kulturkampfes aus den 1870er Jahren, denn in Preußen kam es 1874 zur Einführung der Zivilehe, wie wir sie heute kennen.

Kirchliche Trauungen vor Gesetz nicht mehr gültig

Von da an waren vor dem Gesetz nur noch Eheschließungen gültig, die auf dem Standesamt erfolgten. Jetzt war es zwingend vorgeschrieben, erst eine standesamtliche Trauung durchzuführen. Diese hatte rechtlichen Bestand, dann erst erfolgte die kirchliche Heirat.

Das Gesetz galt zunächst nur für Preußen, wurde dann aber auf das gesamte Reich ausgeweitet. Das Standesamt Jerichow existiert seit 1874 und verwaltet neben den Jerichower Personenstandseinträgen auch alte Einträge von elf weiteren ehemaligen Standesämtern. Zu diesen Standesämtern zählen Brettin, Demsin, Kabelitz, Kade, Karow, Mangelsdorf, Redekin, Schlagenthin, Seedorf (Nielebock), Wulkow, Zabakuck, wie die Stadt auf ihrer Webseite informiert.

Eine Außenstelle des Jerichower Standesamtes wird im Kloster Jerichow unterhalten. Ab dem 16. Jahrhundert betrieb der preußische Staat die Klosteranlage als Domäne, die eigentlichen Hausherren, der Prämonstratenserorden, verließen die Region mit dem Aufkommen der Reformationskriege, auch als Schmalkaldischer Krieg bekannt. Damit büßte der Katholizismus im Elbe-Havel-Gebiet erheblich an Einfluss ein, wie es Lapidarium Jerichowense Heft 9/2009 zum Niedergang des Stifts Jerichow, zusammengefasst von Heimatforscher Rolf Naumann, heißt.

Doch der Orden der Prämonstratenser bestand weiter: bis 1875. Denn als Teil des Kulturkampfes wurde in jenem Jahr das, als Klostergesetz bezeichnete, Verdikt zur Auflösung der geistlichen Orden beschlossen. Es galt bis 1887. Dann durften die Prämonstratenser wieder in Deutschland wirken. Erst vor kurzem stattete einer der Brüder, Frans Debonne, der Klosteranlage einen Besuch ab und schaute auf die Wirkungsstätten seiner Altvorderen.

Ironie der Geschichte – heute befindet sich ein Standesamt im Kloster, von dem aus kurzem Weg die kirchliche Trauung vollzogen werden kann. Kulturbund statt Kulturkampf.

Fürst Otto von Bismarck wuchs im nördlichen Jerichower Land auf. tsk