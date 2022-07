Umleitungen in Genthin: Teilt es bitte vorher klar mit!

Genthin - Komplexe Baumaßnahmen erfordern durchdachte geänderte Verkehrsführungen. Das war und ist auch bei den Sanierungsarbeiten an der B 1 im Genthiner Abschnitt so (siehe Beitrag hier). Angekündigt wurde ja, das gebaut würde. Sogar von „ganz oben“, vom Ministerium. Aber wo die Umleitungen lang führen und wie lange welche gilt, sprach im Vorfeld keiner verständlich an. Welcher Magdeburger Ministeriumsmitarbeiter verirrt sich auch schon mal nach Genthin. Dabei haben sich sowohl die Landesstraßenbaubehörde als auch die Verkehrsbehörde beim Landkreis was gedacht mit dem Bauablauf und den Umleitungen. Hätten beide Behörden den Genthinern vorher die Einzelheiten erklärt, der Aufschrei wäre sicher ausgeblieben.