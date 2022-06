Umweltaktivisten reisen von Berlin über Genthin bis nach Hamburg auf dem Wasser

Genthin/Hamburg - Die Umweltaktivisten der Gruppe Robin Wood sind am Wochenende mit ihrem selbstgebauten Holzfloß „Robina Wald“ in Hamburg eingetroffen. Damit endete die diesjährige Aktionstour der Gruppe. Die Mitglieder entrollten ein zwanzig Meter langes Banner mit der Aufschrift „There is no Planet B“ an einer Kaimauer an der Kehrwiederspitze und standen Interessierten an Infoständen für Gespräche zur Verfügung.