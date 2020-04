Der Genthiner Friedhof wird in den Abend- und Nachtstunden abgeschlossen.. Foto: Mario Kraus

Die Friedhöfe in Genthin und Altenplathow werden nach den Vandalismus-Vorfällen geschlossen. Zumindest zu den Abend- und Nachtstunden.

Genthin l Nach den Vandalismus-Vorfällen auf den beiden Genthiner Friedhöfen werden die Anlagen zu nächtlicher Stunde abgeschlossen. Die Verwaltung kam damit Wünschen aus der Bevölkerung entgegen. Die Friedhöfe in den Ortsteilen sind von dieser Regelung allerdings ausgeschlossen.

Die Schließung habe den gewünschten Erfolg gebracht. Bisher seien keine weiteren Fälle von Verwüstungen an Grabanlagen oder Fälle von Vandalismus bekannt geworden, sagte Fachbereichsleiterin Alexandra Adel auf Anfrage der Volksstimme.

Bauhof ist im Einsatz

Bisher werden die mit einem Vorhängeschloss gesicherten Eingänge der Friedhöfe durch Mitarbeiter des Bauhofes bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen und am Morgen gegen 7 Uhr wieder geöffnet.

Mit Beginn der Sommerzeit und mit den zu erwartenden höheren Temperaturen müsse jedoch über diese Zeiten neu nachgedacht werden, kündigte Alexandra Adel an. Denn in den Sommermonaten sei davon auszugehen, dass Friedhofsbesucher gerade die Abende bei längerem Tageslicht zum Gießen nutzen werden. Dem wolle man auch mit variierten Schließzeiten Rechnung tragen, meinte die Fachbereichsleiterin. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. „Wir werden auf jeden Fall schnell reagieren, wenn sich Handlungsbedarf abzeichnet“, stellte Alexandra Adel in Aussicht.

Keine automatische Schließanlage?

Die Installation einer festen automatischen Schließanlage ist derzeit völlig offen und wird Angaben der Fachbereichsleiterin auch noch nicht in Erwägung gezogen.

Um die Weihnachtszeit kam es insbesondere auf dem Friedhof in Genthin zu massivem Vandalismus, insbesondere im Bereich der Kindergräber. Plastiken wurden zerschlagen, Grablichter umgekippt und Grabschmuck auf Wege verstreut. Die Vorfälle stießen in der Bevölkerung auf massive Kritik.

Anzeige gegen Unbekannt

Die Zerstörungen an den Grabanlagen auf dem Genthiner Friedhof nahmen ein solches Ausmaß an, dass die Stadt eine Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattete.

Fast zeitgleich häuften sich auch auf dem Altenplathower Friedhof ähnliche Vorfälle, so dass sich die Verwaltung veranlasst sah, auch diese Anlage vorübergehend über die Abend- und Nachtstunden zu schließen.