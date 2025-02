Lebenshilfe Genthin Verein will auch 2025 für Inklusion von Menschen mit Behinderung werben

Die Genthiner Lebenshilfe will auch 2025 die Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft stärken und als Mitgesellschafter der Werkstatt für Behinderte in Schönhausen deren Entwicklung mitbestimmen.