Der Europa-Jugendbauernhof in Deetz erweitert seine Bettenkapazität für Schulklassen und andere Reisegruppen. Was sich Ulrich Weimeister noch für das Objekt vorgenommen hat.

Jugendbauernhof in Deetz stockt auf: 110 Betten für Schüler und Reisegruppen

Deetz. - Ganz neu sind die Räumlichkeiten im Haus II des Jugendbauernhofes in Deetz. Die ersten Schulklassen sind schon in den Genuss gekommen, die neu entstandenen Zimmer im Obergeschoss, Bäder und Toiletten zu nutzen, in den neuen Betten samt neuer Wäsche zu schlafen. Der Anbau der Rettungstreppe war die letzte Maßnahme, um den zweiten Bauabschnitt des Aus- und Umbaus im Haus II abzuschließen.